Corriere Romagna: "Cesena, un altro arrivo in volata per gli stipendi"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Fumata bianca sul fronte degli stipendi in casa Cesena. La notizia arriva dalle colonne del Corriere Romagna che quest'oggi titola: "Cesena, un altro arrivo in volata per gli stipendi". "Trovate le risorse per pagare il quarto bimestre da 1,6 milioni ed evitare penalizzazioni", scrive il quotidiano. Nel pezzo a firma di Luca Alberto Montanari ci sono anche alcune dichiarazioni del presidente dei bianconeri Giorgio Lugaresi: "Anche questa volta, nonostante i tempo più stretti, rispetteremo le scadenze come abbiamo sempre fatto".