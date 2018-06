Corriere Torino in prima: "Pressing Juve su Cancelo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Pressing Juve su Cancelo". Il Corriere Torino dedica spazio in prima pagina al mercato bianconero, con i fari puntati su Joao Cancelo. Il quotidiano torinese spiega infatti come la Juve sia pronta a fare sul serio per il terzino portoghese. Puntando sulla sua volontà: non è difficile immaginare che il portoghese potrebbe preferire la Champions in bianconero al neopromosso Wolverhampton.