Corriere Torino: "Ride solo Belotti: superato Mazzola, ora caccia a Graziani"

"Ride solo Belotti: superato Mazzola, ora caccia a Graziani", titola il Corriere di Torino oggi in edicola. Contro il Cagliari è arrivata un'altra sconfitta per i granata ma un'altra doppietta per il capitano Belotti. A 83 reti stacca Mazzola ed ora insegue Ciccio Graziani. Lui non si ferma, continua la sua scalata nella classifica dei bomber all time granata: ora nel mirino le 97 di Graziani e poi l'obiettivo sarà quota 100. Questione di tempo: anche in un inizio di stagione complicato come quest'anno Belotti non si ferma mai.