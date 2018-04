Corriere Torino sui granata: “Il nuovo Toro in 5 mosse”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spazio al Torino nelle pagine sportive del Corriere Torino in edicola che sottolinea il cambio operato da Walter Mazzarri. “Il nuovo Toro in 5 mosse” è il titolo scelto dal quotidiano che continua: “Da Ansaldi al 3-5-2 e Ljajic, tre mesi di piccolo ritocchi”. Poi la sottolineatura delle parole di Urbano Cairo: “Abbiamo un punto in più rispetto all'anno migliore della mia presidenza”.