Corriere Torino sui granata: "Verissimo avanza. Pereyra, c'è il prezzo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Verissimo avanza, battuta la Lazio. Pereyra c'è il prezzo". Questo il titolo scelto dal Corriere Torino per il mercato del Torino. Lucas Verissimo è a un passo, spiega il quotidiano: battuta la Lazio con un investimento da 10 milioni di euro. E c'è il prezzo per Roberto Pereyra, ex di Juventus e Udinese: il Watford lo valuta 15 milioni di euro.