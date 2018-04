Corriere Torino titola: “La tristezza di Buffon"

“La tristezza di Buffon”, così il Corriere Torino dedica in prima pagina ampio spazio alla sconfitta della Juventus contro il Real Madrid in Champions League sottolineando, con anche la foto, la serata amara del capitano bianconero Gigi Buffon che per l'ennesima volta vede allontanarsi la coppa dalle grandi orecchie. All'interno ancora spazio al portiere con una semi citazione di uno dei libri di Osvaldo Soriano: “Triste, solitario e (senza) final”