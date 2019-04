Corsa Champions, il Corriere della Sera: "Il Milan inciampa ancora"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Il Milan inciampa ancora". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera. Il pari a Parma (1-1) - si legge - arriva dopo una prestazione deludente, ma la corsa è apertissima. Sparata in cielo dagli altoparlanti del Tardini, come da antica e apprezzatissima tradizione del posto, la marcia trionfale dell’Aida - continua il quotidiano - suona stavolta quasi come uno scherzo, una presa in giro, una pernacchia: più che la corsa Champions, sembra la corsa dei sacchi. Una volta uno, una volta l’altro, ma cascano tutti. Tanto che l’unica certezza, a cinque giri di pista dal traguardo, è che i cinquanta euromilioni se li porterà a casa non il migliore ma il meno peggio, quello che finirà sull’asfalto una volta di meno.