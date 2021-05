Corsa Champions. Il QS: "Pioli e Pirlo, il destino può cambiare in 90 minuti"

Le gare di domani saranno fondamentali per Milan e Juventus. Pirlo e Pioli lo sanno e la susseguente classifica che verrà fuori, darà il via a conferme, esoneri e riflessioni sul futuro di entrambi. Da una parte Pirlo potrebbe raddrizzare, proprio cone le battute finali, una stagione che ha visto zoppicare la sua Juventus a più riprese. Dall'altra Stefano Pioli artefice di un vero e proprio miracolo sportivo, dopo aver portato il Milan per ben 21 giornate consecutive, potrebbe rovinare una stagione stratosferica. Se Pioli fallirà sarà tutto da dimostrare la sua permanenza al Milan. Se Pirlo non arriverà in Champions, al 100% saluterà la Juventus e scatterà la caccia al sostituto. A scriverlo è il QS.