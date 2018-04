Corsa Champions, Il Messaggero: "Roma terza con il brivido"

© foto di Mocciaro

"Roma, terza con il brivido" si legge all'interno delle pagine sportive de Il Messaggero in riferimento al sofferto successo contro il Genoa che mantiene i giallorossi in zona Champions: "Ora serve un 13 per entrare nella Grande Europa" si legge nel taglio basso: "Cinque partite alla fine del torneo: con quel bottino la Champions 2019 sarebbe al riparo da ogni sorpresa".