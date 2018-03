CorSera: “La Juve aspetta Bonucci, carissimo nemico di Allegri”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sfida di oggi tra Juve e Milan, fondamentale per la classifica e come prova generale per la finale di Coppa Italia del 9 maggio, è anche quella del ritorno di Bonucci dopo lo sgabello- gate e il clamoroso addio: “Per lui sarà una serata speciale. Ha dato molto alla Juve e la Juve ha dato tantissimo a lui. Poi Leo ha fatto una scelta che non mi aspettavo e ha cambiato aria: avrà avuto le sue motivazioni. Rancore? Non ce n’è, lui è rimasto nel cuore dei tifosi e la nostra difesa è cresciuta molto, anche se all’inizio si diceva che avrebbe risentito della sua partenza”, ha ricordato Allegri. Il comitato di accoglienza per Bonucci prevede il rientro di Chiellini dopo il guaio muscolare di Ferrara, riporta il Corriere della Sera.