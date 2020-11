Cosa serve al Milan per lo Scudetto? Tuttosport: "Ritrovare la difesa di ferro"

Cosa serve al Milan per lo Scudetto? Per Tuttosport: "Ritrovare la difesa di ferro". Porta blindata nelle prime 4 partite con un solo gol incassato. Poi qualcosa in casa rossonera è cambiato. Sono stati tanti i gol subiti dal Milan nelle successive gare: tre nel match contro la Roma, altri tre in Europa League contro il Lille, poi altri 2 contro il Verona, in totale 6 nelle ultime 3 gare di Serie A. Questi ultimi hanno una costante: due sono arrivati su rigore, altri 4 sui calci piazzati, segno che c'è stato un calo di concentrazione. Insomma, la sosta dovrà servire a Pioli a ritrovare la quadra in fase difensiva.