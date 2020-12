Cosenza con 12 uomini in campo: non omologato il match con la Salernitana. Le aperture

Un altro risultato sub iudice: dopo il caso del (non) match contro la Reggiana, sembra non esserci pace per la Salernitana, che non ha visto omologato il risultato del match contro il Cosenza, che aveva visto il successo dei campani. La formazione calabrese, infatti, ha giocato per un po' con 12 uomini in campo (malinteso tra Mirko Bruccini e Abou Ba per la sostituzione) e il giudice sportivo non ha omologato l'esito del confronto.

Ovviamente questo il tema del giorno, evidenziato dal Corriere dello Sport in una pagina dedicata ai granata: "La partita di Cosenza sub judice". Prosegue poi: "Il giudice sportivo non ha omologato la partita Cosenza-Salernitana per ulteriori accertamenti riguardo il 12° giocatore in campo. Ha squalificato per due gare Brosco (Ascoli); per una: Ba (Cosenza), Benedetti (Pisa), Bjarnason (Brescia), Costa (Reggiana), Fernandes (Pescara), Fiamozzi (Empoli) e Folorunsho (Reggina). Ha inflitto un’ammenda di 5mila euro al Cosenza per aver effettuato le sostituzioni utilizzando più delle tre interruzioni previste".

Della vicenda se ne occupa anche La Gazzetta dello Sport: "Salernitana, la vittoria di Cosenza sub iudice". Nel dettaglio: "Il Giudice sportivo non ha omologato l’1-0 dei campani visto il preannuncio del reclamo avversario per il pasticcio delle sostituzioni".

Tuttosport, invece: "Cosenza in 12. Rinviata l'omologazione". Nel dettaglio: "L’1-0 della Salernitana sul campo del Cosenza non è stato omologato. Il giudice sportivo Battaglia, infatti, non si è ancora espresso sulla partita in questione, giocata domenica sera, per il curioso caso Ba, cioè per la trentina di secondi in cui il Cosenza si è ritrovato con 12 calciatori in campo per un cambio rallentato. Il risultato resta sub-judice ma al club calabrese è stata inflitta un’ammenda di 5.000 euro per avere “effettuato le sostituzioni, utilizzando più delle 3 interruzioni di gioco previste”.

"Vittoria sub iudice e battaglia legale", questa infine l'apertura de Il Mattino - ed. Salerno. Che prosegue: "Pasticcio cambi, il giudice multa il Cosenza e squalifica Ba, ma non omologa il risultato".