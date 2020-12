CR7 da 33 gol in A nel 2020. La Gazzetta dello Sport: "Juve, nessuno in gol come Ronaldo"

Si sta per chiudere un anno terribile per il mondo, sicuramente complicato anche per quello del calcio. Il 2020 per Cristiano Ronaldo è stato invece l'ennesimo anno in cui ha fatto incetta di gol, soprattutto in campionato in cui ha messo a segno 33 reti. E La Gazzetta dello Sport lo celebra, ricordando che oggi il primato gli sarà concesso al Globe Soccer a Dubai: "Juve, nel 2020 nessuno in gol come Ronaldo". La Rosea sottolinea però anche quanto la Vecchia Signora dipenda da lui.