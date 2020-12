CR7 e i nuovi record. Gazzetta dello Sport: "Caccia al gol numero 30 nel 2020"

Cristiano Ronaldo è a caccia di altri record. Lo scrive La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola su Cristiano Ronaldo, che dopo aver raggiunto quota 750 gol proverà a scalare una classifica particolare nella storia bianconera: nel 2020 il fenomeno portoghese ha segnato 29 gol in Serie A. Ne manca uno per la cifra tonda nell'anno solare e raggiungere John Hansen, tre per prendere un certo Omar Sivori, qualcuno in più per agganciare Felice Placido Borel (41). Cristiano è un trascinatore, un leader da scudetto, ed è anche per questo che adesso Pirlo gli chiede di più.