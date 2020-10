CR7 ha battuto il Covid. Tuttosport: "Oggi colloquio con Pirlo, in campo domani?"

Cristiano Ronaldo ha battuto il "rivale più infido", vale a dire il Covid: "Da ieri pomeriggio - scrive Tuttosport - CR7 è tornato alla normalità grazie all'esito negativo del tampone. In giornata, oltre a completare le visite mediche iniziate ieri, il cinque volte Pallone d'Oro effettuerà un altro test indispensabile per tornare ad aggregarsi immediatamente alla squadra". Durante la quarantena il portoghese si è tenuto in forma, sfruttando la palestra che ha in casa. Va detto però che non lavora in campo da diciannove giorni: domani c'è lo Spezia, che per Cristiano vale il Barcellona "per il fortissimo desiderio che ha di giocare e di dare una mano ai compagni".