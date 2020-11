CR7 il sogno proibito del PSG. Corriere dello Sport: "Le mosse di Al-Khelaifi"

"Le mosse di Al-Khelaifi". Questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica al sogno proibito per il PSG, Cristiano Ronaldo. L'apertura di Leonardo è la prova che alla soglia dei 36 anni il portoghese è ancora desiderato e sognato malgrado un ingaggio monstre da 31 milioni all'anno. Molto dipenderà anche dalla situazione Covid, ma potrebbe essere proposto a CR7 un anche ruolo di uomo immagine per i Mondiali del 2022 in programma in Qatar, patria di Al-Khelaifi. Al momento però, è bene precisare, non ci sono segnali di una rottura anticipata con la Juventus.