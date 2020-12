CR7 ribalta Messi. La Gazzetta dello Sport: "Pirlo da Maestro in casa del Barcellona"

"Pirlo da Maestro in casa del Barcellona" scrive La Gazzetta dello Sport analizzando il successo dei bianconeri al Camp Nou contro il Barça. "E chi se la aspettava una Juve così - scrive Vernazza - capace di umiliare il Barcellona a casa sua e di qualificarsi agli ottavi di Champions da prima del girone?". Doppietta di CR7 su rigore, per la prima volta il portoghese è riuscito nell’impresa di segnare in Champions contro l’arci-rivale Messi. Ma non si può parlare di vittoria di Ronaldo ma di vittoria della Juve. C’è molto del Pirlo calciatore in questa squadra, l’idea che ogni palla debba essere spesa al meglio e mai al ribasso, che ogni giocatore debba proporsi, inserirsi, partecipare. Più ancora del risultato stupisce la prestazione, gigantesca per personalità, padronanza del campo e del gioco. La Juve ha maltrattato il Barcellona a casa sua come pochissimi altri nell’era Messi. Nessuna squadra italiana aveva mai realizzato almeno tre gol ai blaugrana in casa loro. C’era riuscito il Milan, ma ad Atene, nella finale di Champions del 1994 (4-0). Serviranno ulteriori conferme, è difficile stabilire dove finiscano i meriti dei bianconeri e comincino le colpe del Barcellona, però imprese del genere sono segnanti, provocano svolte.