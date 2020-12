CR7 sfida il rivale Messi. Corriere dello Sport: "C'è uno zero da cancellare"

Sul Corriere dello Sport oggi in edicola trova spazio la sfida tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo che andrà in scena domani sera in Champions: "C'è uno zero da cancellare". Sarà la prima volta che i due campioni saranno contro dopo che CR7 ha lasciato Madrid. Una sfida che CR7 aveva segnato sul calendario già all'andata, ma poi saltata per la positività al Coronavirus. Ora entrambe hanno il passaggio del turno in tasca, ma si giocherà per il primo posto, con la Juventus chiamata all'impresa di vincere con tre reti di scarto per chiudere davanti. Ronaldo è fatto per notti speciali. Per sfide che sembrano impossibili. E non si preclude obiettivi, specie se davanti c'è il rivale di sempre ed il teatro di mille battaglie con la maglia del Real Madrid. C'è uno zero da cancellare per CR7: non ha mai segnato contro Leo Messi in Champions.