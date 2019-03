CR7 trascina la Juve ai quarti. Il Corriere dello Sport: "Mostruoso"

"Mostruoso" titola il Corriere dello Sport oggi in edicola: "Cristiano Ronaldo leggendario: ribalta l'Atlético con una tripletta porta la Juve ai quarti e prenota la Champions. Allegri non sbaglia una mossa: spagnoli dominati dal primo all'ultimo minuto (3-0). Lo Stadium in estasi. La gioia del portoghese: 'Sono qui per questo'. Max ringrazia tutti: 'Siamo stati perfetti'".