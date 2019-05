CR7 vs Messi, La Gazzetta dello Sport: "Ronaldisti o messianici?"

"Siete Ronaldisti o Messianici?". Questo l'interrogativo che La Gazzetta dello Sport si pone, quest'oggi, in merito al duello che appassiona gli amanti del calcio da anni e anni: è Messi o Cristiano Ronaldo il miglior giocatore attualmente in circolazione? Per la rosea: "Sfida infinita. I fenomeni ripartono da 600 gol a testa. E il calcio ringrazia". Da rimarcare che la Pulce argentina è ancora in corsa per la Champions League al contrario del fenomeno portoghese. Entrambi, in ogni caso, hanno già vinto il rispettivo titolo nazionale trascinando Barcellona e Juventus.