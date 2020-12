Crisi Torino, Tuttosport: "Cairo per ora conferma Giampaolo e Vagnati"

"Cairo per ora conferma Giampaolo e Vagnati", scrive stamani Tuttosport sul Torino e la sua crisi. Cairo è arrabbiato e pur essendosi affidato ad allenatore, direttore sportivo nuovo e staff nuovo, lo spirito rimane vecchio e perdente. Sabato alle 18 i granata incontreranno l'Udinese, partita chiave per il futuro di tanti, in quanto in caso di risultato negativo sarà difficile continuare su questa strada che porta dritti dritti verso la B. Detto questo, il presidente ufficialmente ostenta piena fiducia sia in Giampaolo che in Vagnati.