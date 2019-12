Crociato ko per Depay e Reine-Adelaide, L'Equipe: "Destini incrociati"

© foto di Giacomo Iacobellis

"Destini incrociati". L'Equipe gioca con le parole in prima pagina dopo il doppio infortunio al crociato di Memphis Depay e Jeff Reine-Adelaide in Olympique Lione-Rennes. I due calciatori della squadra di casa, battuta 1-0 ieri a causa della rete di Camavinga all'89', hanno riportato molto probabilmente la rottura del legamento nel medesimo incontro. Domenica horror, dunque, per l'OL e i suoi tifosi.

Questa l'apertura odierna del quotidiano francese L'Equipe: