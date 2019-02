© foto di Marco Frattino

Il quotidiano Libero, nella sua edizione odierna, pubblica in prima pagina un fondo a firma di Giuseppe Cruciani. "Gli juventini sbagliano ad attaccare Simeone", il titolo del pezzo che sottolinea come i tifosi bianconeri non debbano toccare il tecnico dell'Atletico Madrid. Tutto ciò nonostante l'esultanza che ha fatto il giro del mondo.