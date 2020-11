Cucci sul QS: "Il PSG vuole Ronaldo come bandiera del Qatar. E la Juve potrebbe guadagnarci"

Italo Cucci sul QS in edicola oggi parla delle voci che riguardano Cristiano Ronaldo e un possibile futuro in Francia. "Il PSG vuole Ronaldo come bandiera del Qatar. E la Juve potrebbe guadagnarci" scrive il quotidiano sportivo. Leonardo ha fatto sognare i tifosi parigini, non chiudendo la porta al possibile approdo di CR7 al PSG. Scrive Cucci: "Quando Leonardo parla bisogna tenere presente che non parla solo per conto di un club ma è il portavoce di un Paese intero. Il Qatar. 'Nothing's impossibile' per l'emiro Nasser Al-Khelaifi, uno degli uomini più ricchi e potenti del mondo del business che a volte cerca di darsi un basso profilo (come i veri signori) definendosi 'ex tennista'. A parte l'investimento miliardario per il PSG c'è in gioco di più, è in gioco il prestigio del Qatar in vista del Mondiale 2022. L'emiro ebbe Neymar come testimonial del Mondiale in progress e ora a fine lavori e ora vuole CR7 per presentarlo a Doha come una bandiera. E la Juve? Dipende da quanto può guadagnare dall'operazione. Le bandiere - si sa - oggi si comprano e si vendono".