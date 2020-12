Cucci sul QS: "Senza Ibra e contro tutti, il capolavoro rossonero di Pioli"

"Senza Ibra e contro tutti, il capolavoro rossonero di Pioli". Questo ciò che scrive Italo Cucci sul QS in edicola stamani. I rossoneri sono ancora in testa ed il tecnico ha imparato la virtù dei forti ovvero la calma. L'assenza di Ibrahimovic esalta la personalità dell'allenatore che viene stuzzicato per il gol in avvio e risponde spiegando che è uno schema preparato in allenamento. La verità è che il gruppo è compatto. Al Milan è evidente cosa non manca: Giampaolo, l'allenatore più triste al mondo. Cosa invece gli giova lo è ancor di più: il rumore dei nemici e i tremori degli amici. Cosa sarebbe l'Inter invece senza Romelu Lukaku?