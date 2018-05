Da Ancelotti a Morata, il QS-Sport titola: "Voglia d'Italia"

Carlos Embalo, possibile futuro lontano da Brescia. L’esterno di proprietà del Palermo era stato prestato al club di Cellino con diritto di riscatto. Un riscatto che il Brescia ritiene troppo alto, motivo per cui occorrerà rinegoziare ogni discorso. Embalo va verso il ritorno a Palermo,...

Arsenal, Emery: "Ringrazio Wenger per l'eredità che mi ha lasciato"

West Ham, Pellegrini ha chiesto Caballero per la porta

Falcao condannato per frode fiscale: dovrà pagare 9 milioni di euro

Barcellona, il ds in Brasile per l'attaccante Rodrygo

Il Governo francese contro Rabiot: "Non si può rifiutare la Nazionale"

Siviglia, per la porta piace il marocchino Bono

Barça, Bartomeu su Griezmann: "Non posso parlarne fino al 1° luglio"

As verso Kiev. I giocatori del Real 1981: "Questa squadra è migliore"

Barcellona, Sport: "30 milioni per Rodrygo"

Copa Libertadores, River Plate e Flamengo non si fanno male

Manchester United, sorpasso ai cugini del City per Fred. Affare avanzato

"Voglia d'Italia". Questo il titolo dell'edizione odierna del QS-Sport, dedicato ad allenatori e giocatori desiderosi di tornare nel nostro campionato. Dopo Mancini - si legge - anche Ancelotti si taglia lo stipendio e accetta il Napoli. Balotelli e Morata vicinissimi a rientrare in Serie A.

