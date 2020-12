Da Caicedo a Zaza. Il QS: "Fiorentina, a gennaio serve un attaccante"

Il conto alla rovescia nella direzione del mercato d’inverno dice -14. La Fiorentina riflette e si guarda attorno. Sono almeno sei i profili per il reparto offensivo che potrebbero rientrare nell’ottica viola. Prezzi, formule di trasferimento, volontà dei giocatori: queste le variabili sulle quali si dovrà in ogni caso lavorare. Al momento, per la Fiorentina, le soluzioni più semplici potrebbero essere quelle che portano a Caicedo della Lazio e Zaza del Torino. L’attaccante biancoceleste, grazie anche al contratto in scadenza nel 2022 e poco propenso a valutare un rinnovo, può passare di mano per una cifra inferiore ai 7 milioni. Un discorso fra viola e Lazio, lo si è capito, è possibile anche perché al tavolo fra i due club può essere calata anche la carta Duncan (prestito con diritto di riscatto). Cifra identica anche per trattare Zaza, ma qui il discorso potrebbe addirittura più semplice visto che il Toro sembra disponibile anche a cedere il giocatore in prestito. Fonti vicine all’Hertha Berlino, sono tornate a rimbalzare voci di un forte interessamento della Fiorentina nei confronti di Piatek. Lo dicono in Germania, certo, ma una candidatura alla maglia viola del centravanti polacco continua a essere tenuta e presa in seria considerazione. Le basi di un possibile accordo sono quelle ormai risapute. La Fiorentina potrebbe ottenere il prestito di Piatek per poi acquistarlo definitivamente in estate sulla base di circa 18 milioni di euro.A riportarlo è il QS.