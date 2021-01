Da erede di Chiesa ai margini. Corriere dello Sport: "La Fiorentina sperpera il capitale Callejon"

"La Fiorentina sperpera il capitale Callejon". Questo il titolo che utilizza stamani in edicola il Corriere dello Sport. Lo spagnolo in carriera ha fatto 115 gol e fornito 99 assist, troppi per rimanere in panchina in una rosa che ha segnato appena 16 reti in 15 partite e più precisamente 7 in 12 gare se si considerano i 9 arrivati tra Inter, Udinese e Juventus. L'ex Napoli è finito ai margini mettendo insieme 30 minuti in cinque partite da Atalanta a Bologna e diventando un rebus: l'unica certezza è che in questo modulo non troverà mai spazio. Callejon si allena e va avanti per la propria strada dimostrando una professionalità unica, ma per uno arrivato con l'etichetta del dopo Chiesa finora le risposte sono mancate. Lo spagnolo spera in un cambio di modulo ed un ritorno al 4-3-3, ma per ora il suo futuro potrebbe dipendere dalle 6 partite da qui a fine mese.