"Partenze top". L'Equipe dedica la sua prima pagina odierna alla sessione ormai alle porte del calciomercato invernale, destinato a registrare diversi trasferimenti illustri in Ligue 1 o, più in generale, per quanto riguarda i calciatori francesi. Da Olivier Giroud (Chelsea) quindi, obiettivo di Inter e West Ham, a Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), nel mirino dell'Atletico Madrid, passando per Kevin Gameiro, in cerca di una nuova esperienza per rilanciarsi lontano da Valencia, fino al talento Morgan Sanson (Olympique Marsiglia), che fa gola a diverse big europee (Milan in primis). Il mercato francese, insomma, promette spettacolo. In tutti i sensi.