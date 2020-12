Da Milik a Gomez. Corriere della Sera: "Nuovo mercato, vecchi obiettivi"

Il Corriere della Sera analizza i nomi in ballo nella sessione di trattative invernale e scrive: "Nuovo mercato, vecchi obiettivi". L'intento generale è di snellire la rosa, il Milan vuol prendere almeno un giovane difensore centrale e un mediano, anche se forse farebbero bene a insistere per l'attaccante, che tra l'altro cercano pure Inter e Juventus. I rossoneri continuano a monitorare Jovic, ma non perdono di vista Scamacca ed Edouard. Quanto al difensore, i nomi sono due: Simakan dello Strasburgo e Kabak dello Schalke 04. E per la mediana il profilo giusto è quello di Soumaré del Lille. Al vertice dell'Inter, invece in programma domani, parteciperà anche Conte. Piace Milik, seguito tra le altre dalla Juve, a cui piace pure l'altro partenopeo Llorente e Pavoletti del Cagliari, magari girando in prestito ai sardi il terzino Reynolds. Caso Gomez: il summit con Percassi ha rasserenato gli animi, ma resta forte le tensione con Gasperini. Entro fine anno il vertice per decidere il futuro: Inter, Napoli e Roma alla finestra. Il Milan ha fatto un passo indietro.