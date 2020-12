Da Ronaldo agli altri, le vacanze che fanno discutere. Corriere dello Sport: "Natale a Dubai"

"Natale a Dubai". E' questo uno dei titoli che propone il Corriere dello Sport in prima pagina, dedicato ad una trentina di stranieri della Serie A rientrati a casa o volati in vacanza all'estero in quei paesi in cui non si è costretti alla quarantena. Tra questi c'è Cristiano Ronaldo, in foto sul quotidiano, recatosi a Dubai dagli sceicchi per il Globe Soccer. In totale dovrebbero essere una trentina, stando a quanto si legge.