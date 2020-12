Dal Milan alla Lazio, Il Corriere dello Sport: "Assembramento Scudetto"

Tutti alla caccia del Milan nella lotta scudetto. Il Corriere dello Sport analizza la classifica: sono cinque i punti da recuperare per l'Inter, sei per il Napoli e la Juventus, otto per la Roma e nove per la Lazio. Infine c'è da fare i conti anche col Sassuolo, che battendo ieri sera il Benevento si è portato a -4 dalla capolista. Cinque delle sei sono qualificate in Champions e in Europa League: per l'Inter, unica esclusa dalle coppa, lo scudetto è diventato quasi un obbligo. Analizzando squadra per squadra il quotidiano definisce il Sassuolo ancora "da correggere", considerando che la squadra che giocava un calcio entusiasmante non si vede da tempo; l'Inter "da rivedere" dopo l'ennesima batosta in Champions, il Napoli "da capire", nel senso che Gattuso deve ancora intendere quale sia la vera statura della sua squadra; una Juventus "da verificare", ovvero quale sia la vera Juventus ancora non si è capito, la Roma "da rilanciare" che sul punto di decollare ha frenato e infine una Lazio "da migliorare" che ancora deve mostrare quella capacità di resistere ai vertici di Serie A che ancora rimane in dubbio.