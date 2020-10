Dal Pino al Corriere della Sera: "Calcio vicino al disastro economico-finanziario"

"Calcio vicino al disastro economico finanziario". È l'allarme lanciato dal presidente della Serie A Dal Pino, che ha detto al Corriere della Sera: "Non chiediamo alcun aiuto al governo ma ristori. L'entrata in scena dei fondi può rivelarsi decisiva". Dopo aver rivelato di aver scritto al premier Conte usando "un tono diretto", Dal Pino ha aggiunto: "Il calcio è innanzitutto un'industria primaria dell'entertainment, un prodotto che compete a livello globale. Un fenomeno attorno a cui si coagula l'interesse di 30 milioni di persone. Il calcio - ha proseguito - non è solo star, campioni, ingaggi milionari, ma un movimento che coinvolge 300 mila lavoratori complessivi. La demagogia, il populismo e la superficialità dei giudizi vanno messi da parte. Il calcio ha un linguaggio universale, perciò chiedo al Governo che possa ragionare di sistema".

Il presidente della Serie A ha infine proposto tre soluzioni: "La prima sono i ristori per i danni sofferti dal calcio a causa delle misure restrittive imposte dal Governo. La seconda la richiesta ai ministri interessati affinché si lavori insieme. Sulla riforma dello Sport non siamo stati nemmeno consultati, parliamoci per cortesia. Condividiamo tavoli di lavoro. La terza è l'attenzione al valore che il calcio possiede e che la politica non immagina neppure: in Italia per la dimensione sociale che ha, all'estero come veicolo di comunicazione".