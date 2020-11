David Endt a Tuttosport: "Juve, prendi Gravenberch. E' un campione come De Ligt"

L'ex team manager dell'Ajax, David Endt, ha parlato a Tuttosport: "Juve, prendi Gravenberch. E' un campione come De Ligt". "I ruoli sono diversi, Ryan è un centrocampista, ma diventerà un top assoluto. Ha le gambe lunghe come Pogba e nonostante ciò ha una bella progressione. E gli somiglia anche tecnicamente. In quel reparto può giocare ovunque, è dinamico, ha senso dell'assist e del gol, infatti non mi stupirebbe vederlo impiegato anche più avanti".