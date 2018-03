De Biasi: "Torino, dal derby c'è delusione. E' mancato Belotti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico del Torino Gianni De Biasi s'è espresso sulle difficoltà della squadra di Mazzarri: "L’era Mazzarri è iniziata alla grande, con la squadra che vinceva in casa e pareggiava fuori. Poi, dopo il derby, si è interrotto qualcosa, forse è subentrata un po’ di delusione. Quegli 11 punti conquistati in 5 partite non vanno accantonati, erano il segnale che la squadra girava bene. Problema mentale? Credo di sì: l’allenatore conosce gli equilibri dello spogliatoio e deve sapere in quale direzione occorre intervenire. Mancano i gol di Belotti? Il Gallo quest’anno ha pagato i due infortuni al ginocchio, e l’assenza di un bomber straordinario come lui ha certamente pesato nell’economia dei risultati del Toro. Lo scorso anno Belotti è stato una sorpresa per tutti, non a caso è stato convocato in Nazionale a furor di popolo. Ma davanti a sé ha tutto il tempo per recuperare e per tornare a ripetersi".