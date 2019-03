De Paul al Corriere di Torino: "Dybala ti sfido"

© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere di Torino apre in prima pagina con un'intervista all'argentino dell'Udinese e prossimo avversario della Juventus Rodrigo De Paul: "Dybala ti sfido". Il trequartista di Nicola, in vista della sfida di questa sera, ha dichiarato: "Paulo è un giocatore incredibile, gioca bene in qualunque ruolo si faccia giocare".