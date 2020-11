De Sciglio a La Gazzetta dello Sport: "Avrei potuto essere utile a questa Juventus"

Intervista a La Gazzetta dello Sport per Mattia De Sciglio. L'ex terzino della Juventus, ceduto in prestito all'Olympique Lione, ha parlato del suo addio ai bianconeri: "Sono convinto che avrei potuto ritagliarmi il mio spazio visto che posso giocare a destra e a sinistra da quinto di fascia, come all'Europeo 2016, o da terzo centrale come con Allegri". Spazio anche alla nuova Juve di Pirlo: "Ci sono stati molti cambiamenti, serve un po' di rodaggio. Anche se certi meccanismi dovrebbero già esserci, le difficoltà in partite difficili come quella contro il Barcellona si vedono di più. E poi non c'è stata pre-stagione: anche se ti alleni bene, poi lo paghi". Sulle idee del tecnico bianconero ha detto: "Ha gli stessi principi offensivi di Mancini, a partire dal modulo, con la differenza che in Nazionale solo un terzino va in offensiva mentre con Pirlo entrambi possono alternarsi nella stessa partita. Questa comunanza poi è vantaggiosa per chi va in Nazionale".