De Vrij a La Gazzetta dello Sport: "Io il nuovo Samuel grazie a Conte"

Intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport per Stefan De Vrij, che ha avuto modo di commentare il soprannome di nuovo "The Wall" affibbiatogli dai tifosi: "Sì, mi piace. Non avevo un soprannome prima in Olanda... Tra l'altro, quando sono arrivato a Milano, nel mio video di presentazione costruivo un muro. Ho avuto la fortuna di parlare con Samuel un paio di volte per qualche evento: è una brava persona e un difensore fortissimo".

L'ex Lazio si è poi soffermato sul problema dei troppi gol presi nel primo scorcio di stagione: "Se l'abbiamo corretto con il cambio modulo o è scattato qualcosa nella testa? Entrambe le cose. Si vede che in campo siamo diventati compatti come squadra e questo rende più facile tutta la fase difensiva. Facciamo molta meno fatica per difendere e quindi subiamo molto meno". L'olandese ha grande fiducia nei compagni di reparto: "Io aiuto loro, ma anche loro aiutano me.. Siamo un reparto unito e affiatato: ci troviamo bene anche fuori dal campo e questo aiuta. In questo modulo si difende in una maniera differente, con altri concetti, che ormai abbiamo chiari in testa".

Un commento, infine, sull'ammissibilità della parola "Scudetto" in casa nerazzurra: "Tutte le parole sono ammesse nel mio vocabolario, anche 'scudetto' (ride, ndr). Ma come è inutile guardare troppo al passato, è inutile guardare anche troppo in avanti. Ora siamo lassù e lassù vogliamo arrivare alla fine. Come riuscirci? Vincendo ogni partita, a cominciare dalla prossima":