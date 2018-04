Derby della Lanterna, speciale de Il Secolo XIX sulla sfida di sabato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ampio spazio dedicato al derby di Genova da parte de Il Secolo XIX. 11 le pagine dedicate alla stracittadina in programma sabato sera: "Gli imbattuti" si legge in apertura con Marco Giampaolo e Davide Ballardini immortalati come due pugili a sfidarsi sul ring: "Samp-Genoa, Giampaolo per la storia: mai nessuno ha vinto 4 derby di fila. Ma Balla può spodestarlo".