Di Livio a La Gazzetta dello Sport: "Chiesa-Kulusevski, Juve ok pure nel dopo-CR7"

"Chiesa-Kulusevski, Juve ok pure nel dopo-CR7". Queste le parole di Angelo Di Livio, ex bianconero, a La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi. L'esterno dal '93 al '99 spiega come secondo lui Chiesa non sia ancora nella sua forma migliore, ma che abbia qualità indiscutibili che lo portano ad essere tra i migliori d'Europa. Il rendimento non ancora al top è dovuto secondo Di Livio al passaggio al mondo Juventus, che può essere traumatico sempre, figuriamoci a 23 anni. Infine un suo parere sugli 100 milioni spesi per il classe '97 e Kulusevski: "Chiesa con Morata e Kulusevski, senza dimenticare Dybala può formare un bel tridente. Per me lo hanno preso anche per il dopo CR7. Nell'immediato anche Kulusevski è un 2000 e può essere che paghi questo salto, ma se portano avanti gli investimenti fatti sono ok per anni".