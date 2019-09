Di Livio al Corriere di Torino: "Tra Ronaldo e Ribery finirà 1-1"

Da 7 a 7. Angelo Di Livio, ex laterale della Juventus e della Fiorentina, ha parlato al Corriere di Torino, analizzando la sfida nella sfida tra Cristiano Ronaldo e Franck Ribery, i due più attesi sabato prossimo al Franchi in occasione del match tra i viola e i bianconeri. "Tra Ronaldo e Ribery questa volta finirà 1-1" dice il vecchio 'soldatino'. "No, io non ero ADL7. Allora giravano altri soprannomi. Io resto il Soldatino, ma in bianconero ho vinto tutto". L’ultimo incrocio tra il francese e il portoghese risale a un Real-Bayern del 1° maggio 2018, semifinale di Champions vinta dagli spagnoli: "Questa volta invece può finire pari, 1-1, ma tutto dipenderà dall’approccio alla partita dei bianconeri" dice l'ex bianconero e viola.