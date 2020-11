Diaz e Dalot brillano con il Milan. Tuttosport: "Il piano di Maldini per il riscatto"

"Il piano di Maldini per il riscatto". Questo il titolo di Tuttosport all'interno su Dalot e Brahim Diaz nell'edizione odierna. Frequenti contatti con gli entourage dei giocatori e con i club proprietari del cartellino (Manchester United e Real Madrid). Con i Blancos i rapporti sono ottimi, Maldini è stimato da Perez, e la cifra richiesta per il riscatto si aggira sui 25 milioni (17 spesi per prenderlo dal City dal Real). Si potrebbe rinnovare il prestito con inserimento di diritto/obbligo di riscatto in favore del Milan ed eventuale contro riscatto del Real Madrid oppure pensare alla cessione definitiva del ragazzo. Per Dalot invece lo United ha speso 22 milioni per prenderlo dal Porto. Qui c'è ancora da capire se ci sarà margine di trattativa.