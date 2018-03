Dieci anni fa l’ultima sfida Made in Italy

© foto di Federico Gaetano

Venerdì compirà dieci anni. Era, appunto, il 30 marzo 2008: per il pallone che rotola frenetico, una vita fa o quasi. n campo, al Castellani, l’Empoli penultimo contro la Sampdoria settima: 2-0 per i blucerchiati, padroni di casa che diventano fanalino di coda ed esonerano Alberto Malesani per chiamare Gigi Cagni, che non eviterà comunque la retrocessione, riporta La Stampa. Convinti autarchici, per filosofia e calcolo economico, i club di Corsi e Garrone in quella stagione si schierarono al via rispettivamente 27 e 14 volte con una formazione 100% “Made in Italy”. Lontano ricordo: Empoli-Sampdoria 0-2 il 30 marzo 2008 è stata l’ultima partita di Serie A con i 22 titolari tutti italiani. La Samp chiuse al 6º posto, l’Empoli finì in B.