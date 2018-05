Disastro rossonero. Tuttosport: "No, non è un Milan per giovani"

© foto di www.imagephotoagency.it

La notte nera del Milan è così raccontata da Tuttosport, oggi in edicola: "Che disastro. No, questo non è un Milan per giovani" è il titolo scelto. "Gli errori gravi di Donnarumma, le incertezze di Cutrone. Tradita la fiducia di Gattuso. Ma tutta la squadra ha deluso".