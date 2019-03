Così i giornali spagnoli hanno aperto dopo l'umiliante eliminazione del Real Madrid contro l'Ajax. Marca posta in prima pagina lo stadio Bernabéu e titola: "Qui giace una squadra che ha fatto la storia". Nel sommario: "Umiliante finale di un ciclo irripetibile". As sceglie come immagine quella dei giocatori dell'Ajax festanti e titola: "Settimana tragica" aggiungendo: "Si grida: 'Florentino, dimissioni' e canti a Cristiano in uscita. Il Real Madrid è stato un disastro sotto tutti i punti di vista. Lucas, Vinicius e Bale infortunati". Riguardo la stampa catalana, Mundo Deportivo: "Niente di niente" sottolineando come in sette giorni il Real Madrid abbia perso tutto e chiuderà la stagione senza titoli. "Fine di un'era" è l'apertura di Sport.