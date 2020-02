vedi letture

Domani Haaland sfida Mbappé, L'Equipe titola: "Prodigio contro prodigio"

"Dritti verso la Champions League". L'Equipe di questa mattina apre con la vittoria dell'Olympique Marsiglia sul campo del Lille: 2-1, il risultato dello scontro diretto che ha portato la truppa di Villas-Boas a -10 dalla vetta, dietro al PSG con 52 punti e un bel +12 proprio sull'avversario di ieri. In taglio basso, spazio anche per la sfida Haaland-Mbappé, "prodigio contro prodigio", in programma domani sera tra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain e valida per gli ottavi di finale di Champions.