Dopo McKennie ecco Reynolds. Corriere di Torino: "Una Juve di cowboys"

vedi letture

Nuovo colpo americano per la Juventus, pronta a prendere il talentino Reynolds, dopo l'arrivo di McKennie di quest'estate. Ed il Corriere di Torino titola: "Una Juve di cowboys". Bryan Reynolds, terzino di 19 anni, è entrato forte nel mirino della Juventus, che ha superato al concorrenza della Roma, sia sul piano economico (9 milioni di euro), che di preferenza del giocatore. In queste ore ci saranno nuovi contatti con il terzino dell'Fc Dallas, ma la Juventus aspetta piena di ottimismo. I bianconeri sono pronti a prenderlo in sinergia con un altro club, ma solo per motivi burocratici, dato che il terzino ha già convinto la dirigenza bianconera.