Dybala con CR7. Corriere dello Sport: "È il derby della Joya"

"Dybala, tocca a te. Da Toro al Toro: sono passati 154 giorni dall'ultima esplosione di Joya in campionato, che risale allo scorso 4 luglio". A scriverlo è il Corriere dello Sport, secondo il quale il derby con i granata può essere un'occasione di rilancio per il dieci della Juve: "Sono passati cinque mesi e adesso l'argentino è in piena rincorsa, dopo un periodo difficile, tra infortuni, acciacchi fisici, una condizione da ritrovare e un sorriso sul campo che manca da un po'". Il vero Dybala, sin qui, non s'è visto: "Ora è giunto il momento di cancellare quello zero alla voce gol in campionato - prosegue il quotidiano -. Per rilanciare la Juve, dopo la frenata di Benevento, e per rilanciarsi e ritrovare fiducia e centralità nel progetto di Pirlo". Una centralità che al momento manca, vista l'ottima intesa mostrata sin qui da Ronaldo e Morata. Oggi c'è la prima occasione, "perché la coppia delle meraviglie si scioglie a causa dell'assenza per squalifica di Alvaro e accanto a CR7 torna Dybala".