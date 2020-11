Dzeko, corsa contro il tempo. Il Messaggero: "Oggi test per tornare in gruppo"

Il Messaggero si sofferma su Edin Dzeko e le sue condizioni: "Oggi test per tornare in gruppo". L'attaccante ha iniziato la sua corsa contro il tempo per provare a tornare in campo contro il Parma, obiettivo complicato visto che è ancora positivo al Covid. Superato brillantemente qualche leggero sintomo, oggi o al massimo domani Dzeko andrà a Trigoria e si sottoporrà a un nuovo tampone che, se dovesse risultare negativo, gli permetterebbe di cominciare la procedura per rientrare in gruppo.