© foto di Marco Frattino

E' il giorno di Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di Champions League. "Vamos", è il titolo che propone Tuttosport in edicola per spingere i bianconeri alla rimonta. Il 2-0 dell'andata in favore dei colchoneros chiama gli uomini di Allegri a compiere l'impresa contro la formazione di Simeone. Douglas Costa va ko, il tecnico della Vecchia Signora dovrebbe puntare sul 3-5-2.